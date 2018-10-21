При столкновении двух автобусов в Пакистане погибли 19 человек

Исламабад, , 22:40 — REGNUM На северо-востоке Пакистана столкнулись два автобуса. Об этом сообщает местная газета Pakistan Today со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 21 октября, в провинции Пенджаб.

«По меньшей мере 19 человек погибли и еще 35 получили ранения в результате столкновения двух автобусов около города Дера-Газни-Хан», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Причины аварии пока неизвестны.

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