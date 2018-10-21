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Автобус столкнулся с маршруткой в Подмосковье, есть жертвы

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 21 октября, на 18 км трассы А108

Автобус столкнулся с маршруткой в Подмосковье, есть жертвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Дмитров, Московская область, 21 октября 2018, 19:20 — REGNUM  В Дмитровском районе Подмосковья столкнулись два транспортных средства — автобус и маршрутка. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

ДТП произошло в воскресенье, 21 октября, на 18 км трассы А108. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще около 10 получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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