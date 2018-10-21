Близким погибшего во Владикавказе пожарного окажут поддержку

Владикавказ, , 18:42 — REGNUM Во Владикавказе завершены работы по тушению пожара на заводе «Электроцинк». Территорию покинули последние пожарные расчёты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Сейчас на заводе осталось два наряда МЧС, они контролируют ситуацию.

Руководство предприятия выразило пожарным и лично начальнику управления МЧС по северной Осетии Александру Хоружему искреннюю благодарность за грамотно организованную работу и профессиональные действия. Усилия пожарных позволили локализовать и ликвидировать пламя, не дать пожару перекинуться на другие сооружения и здания.

Директор «Электроцинка» Игорь Ходыко отметил, что близким погибшего сотрудника МЧС будет оказана поддержка со стороны предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник ночью. Его площадь достигла 4500 кв. метров. При тушении огня погиб один сотрудник МЧС.

Превышения норм вредных веществ в окружающей среде зафиксировано не было.

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