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Два человека погибли в результате пожара в Калужской области

Происшествия

В Калужской области продолжают гибнуть люди на пожарах в жилых домах

Два человека погибли в результате пожара в Калужской области
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Пожар локализовали сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области

Калуга, 21 октября 2018, 17:56 — REGNUM  Сегодня, 21 октября, на пожаре в доме на Привокзальной улице села Березичский Стеклозавод Козельского района погибли два человека.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, возгорание произошло в частном одноэтажном жилом доме.

В настоящее время уточняется информация о причинах пожара и погибших людях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 октября 2018 года в деревне Новая Ферзиковского района Калужской области сгорел жилой одноэтажный дом. В результате пожара погиб проживавший в доме местный житель 1957 года рождения. Погибший пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание. Мужчина проживал в доме один и злоупотреблял спиртными напитками.

Ранее, в другой калужской деревне Судимир Жиздринского района сгорел одноэтажный деревянный дом. В результате пожар погиб проживавший в доме мужчина 1987 года рождения. По предварительным данным, источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов. Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем он вернулся домой, чтобы спасти кошку. Второй раз выйти из горящего дома мужчина уже не смог.

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Пожары в жилых домах
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