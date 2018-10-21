Здание посольства Канады в Греции подверглось нападению неизвестных

Афины , , 17:19 — REGNUM Здание посольства Канады в Афинах подверглось нападению десяти неизвестных в масках. Об этом 21 октября сообщил новостной портал Naftemporiki.

Нападение произошло в воскресенье, 21 октября, около шести часов утра по Москве. Около десяти человек в одежде с капюшонами и в масках, скрывающих лица, разбили кувалдами стёкла на входе в посольство и забросали его банками с краской.

После совершённого акта вандализма нападавшие скрылись. Полиция проводит расследование и мероприятия по розыску предполагаемых злоумышленников.

В то же время в МИД Греции осудили произошедшее и заявили, что данный инцидент не повлияет на взаимоотношения двух стран и на узы давней дружбы Греции и Канады.

Стоит отметить, что в августе текущего года два злоумышленника обстреляли посольство США в Анкаре. Оба нападавших были задержаны.

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