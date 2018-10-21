39-летнего водителя грузовика убило током в калужской Медыни

Калуга, , 16:42 — REGNUM Следственными органами Калужской области проводится проверка по факту смерти 39-летнего мужчины, занимающегося частными грузоперевозками. Об этом 21 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Ольга Надуваева.

По предварительным данным, в Медынском районе Калужской области при разгрузке песка кузов автомобиля зацепил высоковольтную линию электропередач, из-за этого у автомобиля загорелся брызговик. Водитель, желая заглушить мотор, подбежал к кабине, схватился за ручку, и был поражен электрическим током. Мужчина скончался на месте.

«Следователи назначили экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Ольга Надуваева.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда Калужской области, по состоянию на 1 октября 2018 года в регионе произошли шесть групповых несчастных случаев, 19 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и 6 со смертельным исходом. Получили травмы 45 человек, из них 20 с тяжёлым и 7 со смертельным исходом.

Так, смертельные случаи произошли на ГАУ КО ЦСП «Аненки», ООО «НиваСтрой», ДРСУ КО «Калугаавтодор №5», ООО «Калужская Нива», ООО «Кривское», при ДТП в ОАО «Мосмедыньагропром», ООО «Борей-С», АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» и АО «Кронтиф-Центр».