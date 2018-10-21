Три человека пострадали в микроавтобусе при ДТП с КАМАЗом в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Микроавтобус «Газель Next» совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Пострадали три человека в микроавтобусе, включая водителя.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 21 октября около 15:00 мск на 108 км внешнего кольца КАД в Красногвардейский районе Петербурга, вблизи съезда на Мурино.

В результате аварии в микроавтобусе пострадали трое: водитель, мужчина, 1960 г.р., и две пассажирки, 1990 и 1982 г.р. С места ДТП двое пострадавших, водитель и пассажирка, госпитализированы в тяжёлом состоянии, вторая женщина — в состоянии средней тяжести.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Санкт-Петербурге произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с легковым автомобилем BMW. В результате столкновения пострадали четыре человека, находившиеся в маршрутке.

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