В Идлибе в результате взрыва погибли четыре человека

Идлиб, Сирия, , 16:28 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen на странице в соцсети Twitter.

Теракт произошел в воскресенье, 21 октября, на улице Эль-Кусур. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще около 10 получили ранения.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября на северо-западе Сирии в провинции Идлиб был уничтожен один из лидеров группировки «Хурас аль-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его автомобиль был подорван на придорожном фугасе.

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