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Задымление здания медицинского центра произошло в Казани

Происшествия

Эвакуированы более 300 пациентов медицинского учреждения

Казань, 21 октября 2018, 15:51 — REGNUM  Более 300 пациентов было эвакуировано из здания медицинского клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани из-за задымления. Об этом сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о задымлении в реанимационном отделении МКДЦ поступило 21 октября. Было принято решение об эвакуации пациентов. Всего было эвакуировано 314 человек, лежачих больных пожарные вынесли на носилках. Пострадавших нет. Происшествие на состояние здоровья пациентов не повлияло.

Как удалось установить, причиной задымления стало короткое замыкание кабеля в подвале МКДЦ.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в здании морга Центрального клинического военного госпиталя в Москве. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в морге Центрального клинического военного госпиталя потушен

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Пожары в медицинских учреждениях
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