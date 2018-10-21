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Число пострадавших при крушении поезда на Тайване выросло до 126

Происшествия

Погибли по меньшей мере 17 человек

Тайбэй, 21 октября 2018, 15:21 — REGNUM  Число пострадавших в результатет входа поезда с рельсов на Тайване возросло до 126 человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Sky News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский поезд сошел с рельсов в северо-восточной части округа Илань. Состав следовал из населенного пункта Шулин в Тайдун, в нем находились более 300 пассажиров.

Шесть вагонов поезда перевернулись. В результатет крушения погибли по меньшей мере 17 человек. Число пострадавших выросло до 126 человек.

На месте проводится спасательная операция.

Читайте ранее в этом сюжете: По меньшей мере 17 человек погибли при крушении поезда на Тайване

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