Число пострадавших при крушении поезда на Тайване выросло до 126

Тайбэй, , 15:21 — REGNUM Число пострадавших в результатет входа поезда с рельсов на Тайване возросло до 126 человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Sky News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский поезд сошел с рельсов в северо-восточной части округа Илань. Состав следовал из населенного пункта Шулин в Тайдун, в нем находились более 300 пассажиров.

Шесть вагонов поезда перевернулись. В результатет крушения погибли по меньшей мере 17 человек. Число пострадавших выросло до 126 человек.

На месте проводится спасательная операция.

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