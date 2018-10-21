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После нападения на колледж в Керчи госпитализирован ещё один пострадавший

Происшествия

Все тяжелораненые были отправлены в Москву

Керчь, Крым, 21 октября 2018, 15:14 — REGNUM  Число пострадавших в результате взрыва в политехническом колледже Керчи возросло до 73 человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает центр медицины катастроф Крыма.

Общее количество получивших травмы возросло до 73 человек (ранее сообщалось о 72). Таким образом, общее число госпитализированных возросло до 47 человек.

Уточняется, что в крымских больницах остались только пострадавшие, чье состояние оценивается не тяжелее средней степени. Все у кого состояние оценивается как тяжелое были отправлены в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение с бомбами и помповым ружьем. После подрыва взрывного устройства в столовой колледжа Росляков расстрелял как минимум одного ученика и преподавателя. Затем он покончил с собой.

Всего погиб 21 человек.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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