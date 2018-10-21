По меньшей мере 17 человек погибли при крушении поезда на Тайване

Тайбэй, , 14:57 — REGNUM По меньшей мере 17 человек погибли при сходе с рельс высокоскоростного пассажирского поезда на Тайване. Об этом сообщает 21 октября новостное агенство Mirror.

Трагедия произошла около 17 часов по местному времени (12:00 по Москве) в северо-восточной части округа Илань. Поезд следовал из Шулина в Тайдунь, в поезде находилось около 300 пассажиров.

Во время крушения поезда перевернулись шесть вагонов. В результате крушения погибли 17 человек, более ста пострадавших доставлены с травмами различной степени тяжести в ближайшую больницу.

Также сообщается, что в перевёрнутых вагонах остаются заблокированными около 40 человек.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели более 60 человек в результате наезда поезда на толпу людей в Индии во время праздника Дашахра. трагедия произошла около города Амритсара в индийском штате Пенджаб.

Читайте ранее в этом сюжете: Фестиваль на северо-западе Индии закончился гибелью 60 человек

Читайте развитие сюжета: Число пострадавших при крушении поезда на Тайване выросло до 126