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По меньшей мере 17 человек погибли при крушении поезда на Тайване

Происшествия

В результате схода поезда с рельс перевернулись шесть вагонов

Тайбэй, 21 октября 2018, 14:57 — REGNUM  По меньшей мере 17 человек погибли при сходе с рельс высокоскоростного пассажирского поезда на Тайване. Об этом сообщает 21 октября новостное агенство Mirror.

Трагедия произошла около 17 часов по местному времени (12:00 по Москве) в северо-восточной части округа Илань. Поезд следовал из Шулина в Тайдунь, в поезде находилось около 300 пассажиров.

Во время крушения поезда перевернулись шесть вагонов. В результате крушения погибли 17 человек, более ста пострадавших доставлены с травмами различной степени тяжести в ближайшую больницу.

Также сообщается, что в перевёрнутых вагонах остаются заблокированными около 40 человек.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели более 60 человек в результате наезда поезда на толпу людей в Индии во время праздника Дашахра. трагедия произошла около города Амритсара в индийском штате Пенджаб.

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