Два человека погибли в автомобиле, упавшем в Финский залив в Ленобласти

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 13:53 — REGNUM Мужчина и женщина средних лет не смогли выбраться из автомобиля Fiat, который упал с пирса в воду Финского залива в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Машина с телами погибших уже извлечена из воды.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, трагедия произошла поздно вечером 20 октября в районе городского пляжа. Двое мужчин и женщина прибыли на берег полюбоваться природой, припарковав автомобиль на краю пирса.

Когда один из мужчин отлучился, автомобиль упал в воду вместе с находившимися там 35-летним мужчиной и 37-летней женщиной, которые не смогли самостоятельно выбраться из автомобиля, спасти их не удалось», — пояснили в СУ СКР по Ленобласти.

По имеющимся данным, все трое отдыхающих находились в состоянии алкогольного опьянения.

После извлечения автомобиля из воды сотрудники следственной группы СКР осмотрели тела погибших и место происшествия. Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как уточнили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в 00:10 мск 21 октября. Погибли мужчина 1983 года рождения и женщина, 1981 г.р. Дорожная полиция также ведет проверку. Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2014 года городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области автомобиль, проезжая мост через Малоневский канал, пробил ограждение и упал в воду. Спустя некоторое время спасатели МЧС достали машину из воды, в которой были обнаружены тела шести человек. Падения автомобилей в реки и каналы нередко происходят и в Петербурге. Читайте также: В Петербурге автомобиль упал с Поцелуева моста в Мойку

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