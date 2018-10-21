В Китая два горняка погибли при обвале на угольной шахте

Пекин, , 12:29 — REGNUM В результатет обвал на одной из угольных шахт в китайской провинции Шаньдун погибли два горняка. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китайской Народной Республики.

Обвал горных пород в шахте произошел поздно вечером 20 октября на угольной шахте в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун. обвал произошел из-за так называемого горного удара — хрупкого разрушения предельно напряженной части пласта породы.

В момент обвала в шахте находились 334 человека. После обвала шахту смогли покинуть 312 человек, 22 горняка остались под землей.

После начала поисково спасательной операции на поверхность удалось поднять пока только одного горняка. Известно. что два горняка погибил под завалом. Ещё 19 горняков остаются в шахте.