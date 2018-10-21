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Посольство РФ на Кипре подтвердило гибель двух граждан России на острове

Происшествия

Автомобиль туристов упал с обрыва в море

Посольство РФ на Кипре подтвердило гибель двух граждан России на острове
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Заграничный паспорт гражданина РФ

Никосия, 21 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Посольство Российской Федерации на Кипре подтвердило информацию о гибели на острове двух российских граждан. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба посольства.

Напомним, ранее кипрские СМИ сообщили, что два туриста из России — мужчина и женщина, погибли в результатет падения автомобиля со скалы в районе полуострова Акамас на западе Кипра.

Автомобиль, в котором находились 58-летний мужчина и 48-летняя женщина упал с обрыв высотой в 30 метров. Тела погибших обнаружила морская полиция и доставила их в госпиталь. Там медики лишь констатировали их смерть.

Известно, что пара прибыла на Кипр 10 октября и планировала отъезд на 24 октября.

Уточняется, что автомобиль упал с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса). Произошло это 20 октября. отела погибших находятся в морге Пафоса, а их документы в полиции. В настоящее время идет поиск родственников погибших.

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