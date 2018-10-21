Воскресенье, 21 Октября 2018 года
12:14:40 МСК

Опубликована видеозапись нападения Рослякова на колледж в Керчи

Происшествия

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва и расстрел Росляковым нескольких человек

Опубликована видеозапись нападения Рослякова на колледж в Керчи
Место трагедии в Керчи

Керчь, Крым, 21 октября 2018, 11:27 — REGNUM  Телеканал «Вести Крым» опубликовал шокирующие кадры записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент нападения 18-летнего студента Владислава Рослякова на Керченский политехнический колледж, в котором он учился.

Журналисты отметили, что публикуют эти кадры по той причине, что трагедия в Керчи стала обрастать слишком большим количеством слухов, которые негативно влияют на общество.

Видео представляет из себя склеенные фрагменты записей с различных камер видеонаблюдения внутри и снаружи здания Керченского политехнического колледжа.

На записи видно, как Росляков проходит в здание колледжа с сумкой и рюкзаком, в которых находятся оружия, боеприпасы и бомба. На видео видно, что Росялков собственноручно убивает как минимум двоих человек, а затем расхаживает по опустевшему после взрыва зданию колледжа и стреляет в огнетушитель и компьютеры.

Также на видео попал момент взрыва. По всей видимости, большая часть людей погибла именно от взрыва, который был довольно мощным.

К сожалению из видеозаписи остается непонятным, действовал ли Росляков один или у него были сообщники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате нападения Рослякова на Керченский политехнический колледж погб 21 человек из них 16 — студенты, пятеро — сотрудники колледжа, ранения получили более 40. Сам Росляков после нападения покончил с собой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить