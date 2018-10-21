Площадь возгорания на заводе во Владикавказе увеличилась до 4,5 тысяч кв.м

Владикавказ, , 10:34 — REGNUM Площадь возгорания на заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличилась до 4500 кв. м. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила ГТРК Алания.

Также сообщается, что горение происходит в цеху электролиза цинка, где идёт выделение водорода. В связи с этим сохраняется опасность взрыва. Личный состав выведен из цеха, пожарные службы ведут борьбу с огнём с улицы.

Кроме того, на помощь владикавказским специалистам направлен пожарный поезд из Кабардино-Балкарской Республики.

На данный момент в тушении пожара участвуют 62 человека личного состава и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось что в борьбе с огнём погиб один человек, ещё двое пострадали. Погибший был сотрудником противопожарной службы, который проводил разведку непосредственно на месте возгорания.

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