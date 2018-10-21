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ДТП в Астраханской области: погиб командир СОБР

Происшествия

В дорожно-транспортном происшествии в Икрянинском районе Астраханской области погиб командир СОБР Валерий Иванников

ДТП в Астраханской области: погиб командир СОБР
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Астрахань, 21 октября 2018, 09:48 — REGNUM  В дорожно-транспортном происшествии в Икрянинском районе Астраханской области погиб командир специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии Валерий Иванников, сообщает пресс-служба УМВД по Астраханской области.

По предварительной информации, на трассе Астрахань — Махачкала произошло опрокидывание автомобиля, в котором находилось два человека. Валерий Иванников, находившийся за рулем, погиб в результате ДТП. Пассажир был доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в ДТП на трассе Волгоград — Астрахань в Астраханской области погибло 4 человека. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель одного из столкнувшихся автомобилей, выехавший на встречную полосу.

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Дорожно-транспортные происшествия
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