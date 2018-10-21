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В ДТП в Дагестане пострадало девять человек

Происшествия

Инцидент произошел на автодороге Карабудахкент-Сергокала в трех километрах на север от населенного пункта Гурбуки

В ДТП в Дагестане пострадало девять человек
Gellinger
Автомобильная авария

Махачкала, 21 октября 2018, 09:45 — REGNUM  В ДТП с участием четырех легковых автомобилей, произошедшем в Карабудахкентском районе республики Дагестан, пострадало девять человек, сообщили 21 октября в пресс-службе Минздрава республики.

По информации ведомства, инцидент произошел на автодороге Карабудахкент-Сергокала в трех километрах на север от населенного пункта Гурбуки. В столкновении участвовало четыре легковые машины.

«Пострадали девять человек», — рассказал представитель Минздрава республики.

Также сообщается, что все пострадавшие в настоящее время госпитализированы, для ликвидации последствий ДТП привлекались 16 человек и 5 единиц техники.

Отметим, как сообщалось, 20 октября произошло ДТП в Казани с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в результате которого пострадало 10 человек, один из которых — семилетний ребенок.

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Дорожно-транспортные происшествия
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