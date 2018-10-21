Воскресенье, 21 Октября 2018 года
10:33:12 МСК

Землетрясение произошло в юго-западной части Индийского океана

Происшествия

Ближайший обитаемый остров находится в тысяче километров от очага землетрясения

Землетрясение произошло в юго-западной части Индийского океана
Z22
Сейсмограф

Москва, 21 октября 2018, 08:47 — REGNUM  В Юго-Западной части Индийского океана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения располагался в 1031-м километре от коммуны Сен-Филипп во французском заморском департаменте Реюньон. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась. Обитаемых островов в районе землетрясения нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить