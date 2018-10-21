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Один пожарный погиб при тушении завода «Электроцинк» во Владикавказе

Происшествия

«При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы», — рассказал первый замначальника ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия

Владикавказ, 21 октября 2018, 08:25 — REGNUM  Во время тушения возгорания на владикавказском заводе «Электроцинк» погиб один пожарный, сообщил 21 октября журналистам первый замначальника ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания Юрий Землянский.

«При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы», — рассказал Юрий Землянский.

По информации краевого МЧС, погибший пожарный проводил разведку. Также сообщается о ещё двух пожарных, которые получили в ходе тушения травмы различной степени тяжести.

Отметим, как сообщалось, ночью 21 октября на владикавказском заводе «Электроцинк» произошел пожар, который охватил площадь в 50 кв. метров. Сообщалось также, что среди работников завода пострадавших от пожара нет и что в тушении участвуют 60 сотрудников противопожарной службы и 20 единиц техники.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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