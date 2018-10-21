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В Нигерии при столкновении мусульман с христианами погибли 55 человек

Происшествия

Беспорядки произошли в штате Кадуна

В Нигерии при столкновении мусульман с христианами погибли 55 человек
satanoid
Нигерийская полиция

Абуджа, 21 октября 2018, 07:44 — REGNUM  В результате столкновения мусульман и христиан в нигерийском штате Кадуна погибли по меньшей мере 55 человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает AFP.

Беспорядки в Кадуне начались 18 октября. Уже 19 октября власти штата были вынужден ввести комендантский час в городе.

По данным полиции, всего в беспорядках погибли 55 человек. Правоохранители задержали 22 человека

Президент Нигерии Мухаммад Бухари осудил межобщинное насилие в Кадуне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ине 2018 года в результатет аналогичных столкновений мусульман с христианами в штате Плато в центральной части Нигерии погибли 86 человек.

Напомним, что на юге Нигерии проживает преимущественно христианское население, а на севере — мусульманское. Межрелигиозные столкновения происходят довольно часто, а на севере также действуют исламистские группировки.

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