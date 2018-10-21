В Подмосковье грузовиком сбит надземный пешеходный переход

Орехово-Зуево, Московская область, , 02:14 — REGNUM На Горьковском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль Scania снес надземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла поздно вечером 20 октября на 85-м км Горьковского шоссе, между населенными пунктами Ожерелки и Малая Дубна. У грузовика непроизвольно поднялся прицеп.

В результате надземный переход обрушился на дорогу, заблокировав движение. Водители объезжали место ДТП через Павловский Посад или пользовались трассой А-180.

В начале суток 21 октября дорогу расчистили, движение на этом участке восстановилось. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября похожая авария произошла на объездной трассе во Владивостоке. Из-за самопроизвольного поднятия кузова грузовика Volvo рухнул пешеходный виадук. Пострадавших не было.

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