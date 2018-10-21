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Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявлено обвинение

Происшествия

На опасном производстве работали люди без соответствующего допуска

Гатчина, Ленинградская область, 21 октября 2018, 01:42 — REGNUM  Обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем гибель людей, предъявлено главному инженеру пиротехнического завода «Авангард» в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ, продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

По данным следствия, главный инженер допустил к работе в цехе, где производили пиротехнику, лиц, не имеющих трудоустройства на этом предприятии и не обладавших допуском к таким работам. Эти люди нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте, итогом стал взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на заводе «Авангард» в Гатчине произошел взрыв, обрушивший четерехэтажное здание. Погибли четыре человека, пострадали семеро. У двоих пострадавших — серьезные травмы.

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Взрыв на заводе в Гатчине
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