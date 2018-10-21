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В Томске произошел пожар в стриптиз-клубе

Происшествия

Пожарные вывели из здания людей

Томск, 21 октября 2018, 01:05 — REGNUM  Более ста человек эвакуированы в Томске из-за пожара в развлекательном клубе. Возгорание удалось ликвидировать, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС.

О пожаре в Ленинском районе города 20 октября в 23:12 по местному времени сообщил очевидец. Когда пожарные прибыли на место, в трехэтажном здании с мансардным этажом горела кровля.

Пожарные вывели из здания людей. Известно, что в здании находится стриптиз-клуб «Машенька».

Возгорание было локализовано 21 октября в 01:39, а в 02:34 — ликвидировано. Пострадавших нет.

Для борьбы с огнем было привлечено 49 человек, задействовано 17 единиц техники. Устанавливается причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутске произошел пожар в здании торгового центра Сахаэкспоцентр. Посетителей эвакуировали.

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Пожары в развлекательных заведениях
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