В Канаде экстренно сел пассажирский самолет

Оттава, , 21:51 — REGNUM В аэропорту канадского города Сагеней совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Icelandair, летевший из Орландо (штат Флорида) в Рейкьявик. Об этом сообщил телеканал CTV.

ЧП произошло в субботу, 20 октября, в провинции Квебек. Причиной посадки стала 20-сантиметровая трещина, внезапно появившаяся на стекле в кабине пилотов.

Отмечается, что в результате экстренной посадки самолета никто не пострадал. Всего на борту воздушного судна находились 162 человека (155 пассажиров и 7 членов экипажа).

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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