В Колумбии упал вертолет Black Hawk

Богота, , 21:23 — REGNUM Военный вертолет упал в Колумбии. Об этом сообщает колумбийская армия на своем официальном сайте.

ЧП произошло в субботу, 20 октября, в департаменте Каука. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

В сообщении говорится, что в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков участвовал вертолет Black Hawk.

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны.

Читайте также: Китайский самолет-амфибия прошел испытания на воде

А также: Вертолет ВМС США потерпел крушение