В Новгородской области изучают обстоятельства гибели двух подростков

п.г.т. Крестцы, Новгородская область, , 19:33 — REGNUM В Новгородской области следователи проверяют обстоятельства гибели двух подростков 17 и 16 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, тела погибших без видимых признаков насильственной смерти были обнаружены сегодня, 20 октября, в машине на берегу озера Сомёнка в Крестецком районе Новгородской области.

По данному факту назначена доследственная проверка.

«Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родители погибших, очевидцы, назначены судебно-медицинские исследования», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Пока изучаются все обстоятельства ЧП.