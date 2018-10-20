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В Новгородской области изучают обстоятельства гибели двух подростков

Происшествия

Их тела обнаружены в машине на берегу озера в Крестецком районе

В Новгородской области изучают обстоятельства гибели двух подростков
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации

п.г.т. Крестцы, Новгородская область, 20 октября 2018, 19:33 — REGNUM  В Новгородской области следователи проверяют обстоятельства гибели двух подростков 17 и 16 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, тела погибших без видимых признаков насильственной смерти были обнаружены сегодня, 20 октября, в машине на берегу озера Сомёнка в Крестецком районе Новгородской области.

По данному факту назначена доследственная проверка.

«Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родители погибших, очевидцы, назначены судебно-медицинские исследования», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Пока изучаются все обстоятельства ЧП.

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