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В Кабуле в результате теракта погибли 15 человек

Происшествия

20 октября 2018 г. в Афганистане проходят выборы в нижнюю палату парламента республики

В Кабуле в результате теракта погибли 15 человек
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Взрыв

Кабул, 20 октября 2018, 18:33 — REGNUM  Неизвестный осуществил теракт в Кабуле. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель МВД Афганистана Насрат Рахими.

По его словам, взрыв прогремел на одном из избирательных участков в районе Хаир Хане. В результате происшествия погибли 15 человек, не менее 60 получили различные ранения.

«Теракт осуществил смертник», — сказал Рахими.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 октября 2018 г. в Афганистане проходят выборы в нижнюю палату парламента республики.

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Взрывы в Афганистане
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