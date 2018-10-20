Пострадавшее при взрыве в Гатчине здание проверят комплексом «Струна»

Гатчина, Ленинградская область, , 17:16 — REGNUM Завершены работы по разбору обрушившихся конструкций на месте взрыва на территории завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны вблизи города Гатчина Ленинградской области.

Количество жертв и пострадавших в результате взрыва на предприятии, где изготавливали пиротехнику, осталось прежним: четыре человека погибли, семь человек получили ранения и травмы.

«В настоящий момент в медицинских учреждения находятся два человека», — сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В разборе завалов и ликвидации последствий ЧП участвовало 224 человека и 66 единиц техники.

Чтобы оценить состояние заводского здания, поврежденного мощным взрывом 19 октября, будет задействован комплекс «Струна», который показывает состояние несущих конструкций и наличие угрозы обрушение.

По данным администрации Ленинградской области, организован обход близлежащих к месту ЧП домов для фиксации повреждений, которые должны быть компенсированы страховщиками и виновниками взрыва.

Напомним, взрыв произошел около 16:30 19 октября 2018 года, вызвав частичное обрушение конструкций здания завода «Авангард». Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ №217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Задержан главный инженер предприятия. По версии следствия, он допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ, в результате чего была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте и произошел взрыв.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства Следственного управления СК России по Ленобласти.

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