Суббота, 20 Октября 2018 года
17:27:09 МСК

В Казани в результате ДТП пострадали 10 человек

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 20 октября, на Горьковском шоссе

В Казани в результате ДТП пострадали 10 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Казань, 20 октября 2018, 16:08 — REGNUM  В Казани столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарии.

ДТП произошло в субботу, 20 октября, на Горьковском шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, который не убедился в надежности маневра и допустил столкновение с автобусом.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: ДТП на Урале: четверо погибли

А также: Украинская юмористическая актриса погибла в ДТП под Киевом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить