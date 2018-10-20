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ДТП на Урале: четверо погибли

Происшествия

Ещё один госпитализирован

ДТП на Урале: четверо погибли
Kaatjem
Авария

Екатеринбург, 20 октября 2018, 13:20 — REGNUM  В Свердловской области ДТП унесло жизни четверых человек. Ещё один госпитализирован, сообщил журналистам пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Трагедия произошла рано утром на трассе Екатеринбург — Серов. Столкнулись машины Mitsubishi Lancer и «Лада Гранта». Погибли водитель и два пассажира иномарки, также позднее скончался водитель «Лады». За жизнь пассажира борются медики.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, 24-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Его стаж вождения составлял три года. Водитель «Лады» был опытнее — стаж составлял десять лет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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