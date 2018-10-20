Украинская юмористическая актриса погибла в ДТП под Киевом

Киев, , 10:43 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и автобуса под Киевом погибла артистка юмористического телешоу Марина Поплавская. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Напомним, ранее украинская полиция сообщила, что в результате столкновения грузовика с автобусом в Киевской области Украины погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения».

По данным Зинкевича, в ДТП погибли актриса украинского юмористического коллектива «Дизель шоу» Марина Поплавская. Пострадавшие — четверо других актеров этого коллектива.