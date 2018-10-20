Сеть финансистов годами обкрадывала Данию и другие европейские страны

Копенгаген, , 10:26 — REGNUM Обширная сеть финансистов и адвокатов, большинство которых находится в Лондоне и Франкфурте, годами участвовали в налоговых махинациях и обкрадывали европейские страны, в том числе Данию. В Копенгагене ключевой фигурой, организовавшей незаконную операцию, был британский акционер Санджай Шах, чья деятельность стоила Налоговому управлению Дании (SKAT) 1,9 млрд долларов — сообщает датское новостное агентство «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

Помимо Санджая Шаха, согласно информации «Danmarks Radio», в незаконной операции в отношении Налогового управления Дании участвовали также 12 зарубежных банков и акционерных сообществ, среди которых были южноафриканский инвестиционный банк «Investec», американская фирма «ED&F Man», а также французский банк «Paribas».