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Сеть финансистов годами обкрадывала Данию и другие европейские страны

Происшествия

Сеть, охватывающая различных акционеров, банкиров, адвокатов, на протяжении многих лет проводили налоговые махинации в крупнейших финансовых центрах Европы

Сеть финансистов годами обкрадывала Данию и другие европейские страны
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Игра в напёрстки

Копенгаген, 20 октября 2018, 10:26 — REGNUM  Обширная сеть финансистов и адвокатов, большинство которых находится в Лондоне и Франкфурте, годами участвовали в налоговых махинациях и обкрадывали европейские страны, в том числе Данию. В Копенгагене ключевой фигурой, организовавшей незаконную операцию, был британский акционер Санджай Шах, чья деятельность стоила Налоговому управлению Дании (SKAT) 1,9 млрд долларов — сообщает датское новостное агентство «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

Помимо Санджая Шаха, согласно информации «Danmarks Radio», в незаконной операции в отношении Налогового управления Дании участвовали также 12 зарубежных банков и акционерных сообществ, среди которых были южноафриканский инвестиционный банк «Investec», американская фирма «ED&F Man», а также французский банк «Paribas».

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Зарубежная хроника
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