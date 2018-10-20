В Забайкалье ищут школьницу, пропавшую по дороге на учебу

Чита, , 09:20 — REGNUM Правоохранительными органами города Чита проводится розыск пропавшей по дороге на учебу двенадцатилетней Дарьи Карташовой, сообщает 20 октября сайт Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

«Установлено, что девочка вчера утром ушла из дома и пропала по дороге в школу», — говорится в сообщении.

Также, как передает сайт местного СК РФ, следователями проведен осмотр места жительства девочки, опрошены её родители и другие родственники. В настоящий момент устанавливаются и допрашиваются одноклассники, друзья и знакомые Дарьи, а также проводятся беседы с преподавателями школы где она учится.

Кроме этого правоохранительными органами проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавшей.

«По данному факту следственным отделом по Центральному району Читы СК СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Отметим, как сообщали СМИ, 5 октября на границе Воронежской и Саратовской областей было обнаружено тело 16-летней студентки аграрного колледжа, убитой мужчиной, ранее судимым за сексуальное насилие над несовершеннолетней.