По факту исчезновения девочки в Чите возбуждено уголовное дело

Чита, , 08:12 — REGNUM По факту исчезновения 12-летней девочки в Чите возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 12-летней Карташовой Д. Известно, что утром 19 октября девочка ушла из дома и пропала по дороге в школу.

Следователи допрашивают одноклассников девочки, знакомых и друзей. Также проводятся беседы с её учителями.

Уже созданы девять поисковых групп, которые приступили к прочесыванию местности. Пока удалось установить, что девочку, похожу по приметам с пропавшей, видели в дневное время в компании молодого человека в магазине «Макси».

По факту исезновения девочки возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство малолетнего»).