В Гродно кортеж Лукашенко чуть не сбил девушку на пешеходном переходе

Гродно, Белоруссия, , 07:55 — REGNUM В белорусском городе Гродно кортеж президента Александра Лукашенко чуть не сбил девушку, которая переходила проезжую часть. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает порталNewGrodno.

На записи видерегистратора проезжавшей мимо машины видно, что девушка переходит проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Однако в этот момент по левой полосе мчится кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Девушка успевает остановится перед тем, как мимо неё проносится первый автомобиль с мигалками, затем переходит через левую полосу и сразу после этого проносится уже второй автомобиль с мигалками.

По всей видимости девшука или не услышала спецсигналы или не захотела пропускать кортеж Лукашенко.