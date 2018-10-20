Суббота, 20 Октября 2018 года
08:54:30 МСК

В Гродно кортеж Лукашенко чуть не сбил девушку на пешеходном переходе

Происшествия

Инцидент был запечатлен видергеистратором

В Гродно кортеж Лукашенко чуть не сбил девушку на пешеходном переходе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лукашенко

Гродно, Белоруссия, 20 октября 2018, 07:55 — REGNUM  В белорусском городе Гродно кортеж президента Александра Лукашенко чуть не сбил девушку, которая переходила проезжую часть. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает порталNewGrodno.

На записи видерегистратора проезжавшей мимо машины видно, что девушка переходит проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Однако в этот момент по левой полосе мчится кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Девушка успевает остановится перед тем, как мимо неё проносится первый автомобиль с мигалками, затем переходит через левую полосу и сразу после этого проносится уже второй автомобиль с мигалками.

По всей видимости девшука или не услышала спецсигналы или не захотела пропускать кортеж Лукашенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить