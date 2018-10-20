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Расследование взрыва в Керчи. СКР опубликовал видео

Происшествия

На стенах и полу следы пуль

Керчь, Крым, 20 октября 2018, 04:01 — REGNUM  Видео с места взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже опубликовал Следственный комитет России на YouTube.

Напомним, нападение на сотрудников и учащихся Керченского политехнического колледжа произошло днем 17 октября. По версии следствия, учащийся четверного курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой Росляков открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек и пострадали порядка 50. Затем Росляков совершил самоубийство в библиотеке колледжа.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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