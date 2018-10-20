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В Луцке из колонии выпустили убийцу по причине нехватки мест

Происшествия

После вмешательства генпрокуратуры ему место подыскали

Киев, 20 октября 2018, 03:58 — REGNUM  На Западной Украине в городе Луцке на свободу выпустили заключенного, обвиненного в убийстве несовершеннолетнего, потому что для него в колонии не хватило свободного места, сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице Facebook.

Сообщается, что преступника на улице увидели родственники погибшего подростка и сразу же обратились в полицию. В полиции им заявили, что в колонии нет свободных мест, поэтому преступник остался на свободе. Отмечается, что при вмешательстве генпрокуратуры убийце все же подыскали свободное место в исправительном учреждении. Его уже этапировали в исправительную колонию.

В отношении полицейских, выпустивших осужденного на свободу, проводится служебное расследование. Региональные прокуратуры получили поручение проверить соблюдение законности в сфере исполнения наказаний.

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Происшествия в местах лишения свободы
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