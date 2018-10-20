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На Кубани погиб 14-летний подросток, упавший с моста

Происшествия

По предварительным данным, он оступился с моста во время прогулки

Краснодар, 20 октября 2018, 03:39 — REGNUM  На железнодорожных путях в поселке Западном Краснодарского края было найдено тело 14-летнего подростка, сообщает «Регион online».

По данным Следственного комитета, подросток прогуливался по недостроенному автомобильному мосту, однако оступился и упал с моста на железную дорогу. По факту гибели подроста начата доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября двое молодых парней попали под колеса электропоезда в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. По данным следствия, молодые люди переходили железную дорогу в неположенном месте, в результате чего попали под поезд. Оба парня погибли.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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