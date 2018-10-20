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Число погибших при взрыве на заводе в Гатчине возросло до четырех

Происшествия

Тело четвертой жертвы найдено на развалинах завода

Гатчина, Ленинградская область, 20 октября 2018, 02:50 — REGNUM  Четыре человека погибли при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» (дер. Малые Колпаны, Гатчинский район, Ленинградская область), передает телеканал РЕН-ТВ.

Тело четвертого погибшего найдено на развалинах разрушенного при взрыве здания. Пострадали в результате ЧП и госпитализированы семь человек: один — в очень тяжелом состоянии.

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Напомним, взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером 19 октября. В результате одно здание разрушено, погибли и пострадали люди. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Взрыв на заводе в Гатчине
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