Число погибших при взрыве на заводе в Гатчине возросло до четырех

Гатчина, Ленинградская область, , 02:50 — REGNUM Четыре человека погибли при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» (дер. Малые Колпаны, Гатчинский район, Ленинградская область), передает телеканал РЕН-ТВ.

Тело четвертого погибшего найдено на развалинах разрушенного при взрыве здания. Пострадали в результате ЧП и госпитализированы семь человек: один — в очень тяжелом состоянии.

Читайте также: Как после бомбежки: СКР показал последствия взрыва в Гатчине

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером 19 октября. В результате одно здание разрушено, погибли и пострадали люди. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гатчине под обломкам взорвавшегося издания найден второй погибший