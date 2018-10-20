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Фестиваль на северо-западе Индии закончился гибелью 60 человек

Происшествия

Травмированы сотни человек

Амритсар, Индия, 20 октября 2018, 02:01 — REGNUM  Как минимум 60 человек погибли в результате наезда поезда на толпу людей близ города Амритсара (штат Пенджаб, Индия), пишет газета Times of India.

Уточняется, что пострадали сотни человек. Трагедия произошла во время праздника Дашахра: всего на мероприятии присутствовали порядка 700 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября: в толпу людей, испугавшихся фейерверков и выбежавших на железнодорожное полотно, въехал поезд, следовавший из Амритсара в Патанкот.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии поезд въехал в толпу людей во время праздника

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