В Петербурге арестован вероятный заказчик убийства 13-летней давности

Санкт-Петербург, , 01:26 — REGNUM Октябрьский суд Санкт-Петербурга постановил арестовать предпринимателя Александра Тютина по подозрению в заказном убийстве своего компаньона в 2005 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщается, что Тютин был задержан в связи с еще одним заказным убийством — своей родственницы. По данным следствия, Тютин договаривался с «киллером», которым на самом деле был оперативник, об убийстве племянницы своей умершей жены.

При передаче денег заказчик был задержан. Предполагается, что основной мотив заказного убийства — борьба за наследство. При этом Тютин также является и подозреваемым в деле об убийстве бизнесмена Дмитрия Зейналова и членов его семьи в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, Александр Тютин был совладельцем компании «Троицкий дом 2» вместе с предпринимателем Дмитрием Зейналовым. Предполагается, что заказное убийство произошло на почве коммерческих разногласий. А убийство семьи Зейналова явилось эксцессом исполнителя заказного убийства.

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