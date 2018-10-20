«Караван мигрантов» прорвался к границе с Мексикой

Мехико, , 01:04 — REGNUM «Караван мигрантов» из Гондураса, насчитывающий несколько тысяч человек, прорвал пограничные заграждения на границе Гватемалы с Мексикой и устремился к мексиканской границе, сообщает Associated Press.

Сообщается, что на мексиканской границе мигрантов встретили полицейские со щитами, выстроившиеся в фаланги. Полицейским удалось оттеснить мигрантов и предостеречь от прорыва границы. Как заявил глава полиции Мексики Манелих Кастилья, число мигрантов составляло свыше трех тысяч человек. По его словам, насилия на границе удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отправил в Панаму, а затем в Мексику госсекретаря Майка Помпео. Предполагается, что Помпео должен обсудить ситуацию с «караваном мигрантов» и методы предотвращения его прорыва на территорию США. Ранее Трамп заявил, что, если Мексика не остановит этот «караван», то глава Соединенных Штатов готов выставить военных на южную границу страны.

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