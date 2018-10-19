Поисковая операция на месте крушения самолёта Л-29 приостановлена до утра

Краснодар, , 22:47 — REGNUM Поисковая операция в районе крушения самолёта Л-39 в Краснодарском крае приостановлена до наступления светлого времени суток, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве также опровергли сообщения ряда СМИ об обнаружении живым одного из пилотов самолёта.

«К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из лётчиков самолета Л-39 недостоверна», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение 18 октября во время планового полёта у побережья Должанской косы. Сообщалось, что воздушное судно упало в воду, однако пилотам удалось катапультироваться. Судьба лётчиков до настоящего времени остаётся неизвестной.

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