Бабушка «керченского упыря»: За день до атаки он приходил с каким-то другом

Керчь, Крым, , 22:01 — REGNUM Устроивший массовую бойню в Керченском колледже Владислав Росляков за день до своей акции приходил в баню «с каким-то другом», рассказала журналистам бабушка «керченского упыря».

Газета «Известия» 19 октября опубликовала рассказ бабушки преступника. По ее словам, 16 октября, за день до своего злодеяния Росляков приходил к ней в баню с каким-то приятелем, которого она раньше не видела.

«С каким-то другом приходил в темно-синей форме, я никогда его не видела. У нас тут были как раз гости, и я его не рассмотрела. Отпечаталось, что он в темно-синей форме, я его не рассмотрела», — цитирует издание слова женщины.

Кроме того, она рассказала, что Росляков в тот день забрал у нее все свои фотографии.

Как сообщало, 17 октября в Керченском политехническом колледже Росляков взорвал и расстрелял из помпового ружья студентов и преподавателей, в результате чего погиб 21 человек. Сам Росляков покончил с собой внутри здания колледжа.

Следствие выясняет, были ли у Рослякова сообщники или же он действовал один.

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