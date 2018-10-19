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Пожар в жилой высотке на юге Москвы ликвидирован

Происшествия

В результате пожара никто не пострадал

Пожар в жилой высотке на юге Москвы ликвидирован
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
МЧС России

Москва, 19 октября 2018, 21:30 — REGNUM  Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание в 23-этажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 20:45 минут пожар был ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, пожар произошёл сегодня вечером в одной из квартир на 19-м этаже жилого дома в 1-м Нагатинском проезде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве тушат пожар в 23-этажном жилом доме

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