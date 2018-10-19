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В Москве тушат пожар в 23-этажном жилом доме

Происшествия

Сведений о пострадавших не поступало

Москва, 19 октября 2018, 20:59 — REGNUM  Пожар в многоэтажном жилом доме произошёл вечером 19 октября на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание возникло в одной из квартир на 19-м этаже здания, расположенного в 1-м Нагатинском проезде.

Сообщается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Подробности произошедшего уточняются.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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