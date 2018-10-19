На Украине выдвинули четыре версии катастрофы Су-27. Половина — технические

Киев, , 20:20 — REGNUM Следствие по факту катастрофы истребителя Су-27УБ на учениях «Чистое небо — 2018» на Украине определилось с версиями причин крушения, заявил 19 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, самолет мог разбиться из-за ошибки пилотирования, из-за погоды, из-за некачественного топлива или технической неисправности.

Главный украинский военный прокурор заявил, что разбившийся самолет в июле 2018 года прошел капитальный ремонт и модернизацию, после которых находился в воздухе не более 20 часов.

Напомним, по данным ряда СМИ, рухнувший самолет был выпущен в 1991 году, в 2009-м был отправлен на базу хранения по причине исчерпания технического ресурса, а в 2014 году был оттуда возвращен в строй, пройдя лишь косметический ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области, в результате которого погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.

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