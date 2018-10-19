Подростковая преступность Ямала: от 100 часов обязательных работ до ареста

Салехард, , 20:26 — REGNUM На Ямале «молодеет» преступность. Осуждена группа подростков за угон автомобиля, арестован подозреваемый в разбое ранее судимый 16-летний юноша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Угон автомобиля был совершён 22 мая 2018 года в поселке Уренгой Пуровского района. Трое подростков, 2003 и 2004 годов рождения, неправомерно завладели автомобилем отчима одного из них. Подростки к преступлению готовились заранее. Они очистили припаркованный рядом с домом автомобиль от снега, вытащили ключи от машины у матери одного из них, и, поместив заранее принесенную аккумуляторную батарею в подкапотное пространство, запустили двигатель.

Катались недолго: 15-летний юноша не справился с управлением и автомобиль «отправился» в кювет. Пострадала, к счастью, лишь машина. Кроме того, этот же 15-летний подросток 14 июня похитил системный блок персонального компьютера.

Старшему из группы судом назначено наказание в виде года и 11 месяцев ограничения свободы. Его напарники приговорены к 100 часам обязательных работ каждому. Взыскано 35 тыс. рублей с родителей юношей на возмещение ущерба пострадавшим.

В Салехарде 18 октября арестован по ходатайству СКР ранее судимый 16-летний местный житель. Подросток обвиняется в разбое. По данным следствия, он 9 августа 2018 года, находясь в баре «Кега» в 6:00 по местному времени нанёс мужчине 1997 года рождения несколько ударов табуреткой по голове, после чего открыто похитил у него мобильный телефон, 450 рублей и паспорт. Мало того, с августа по сентябрь обвиняемый совершил ещё пять хищений денег, в том числе у несовершеннолетнего.

Большинство преступлений юноша совершил в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СКР.

«Кроме того, в настоящее время в городском суде находится на рассмотрении уголовное дело по ряду совершенных юношей в 2018 году на территории города Салехарда преступлений, в том числе и тяжких. Избранная ранее мера пресечения в виде содержания под подпиской о невыезде действенного эффекта не возымела», — информирует пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Также сообщается, что следствием изучено мнение органов системы профилактики о необходимости принятия строгих мер к подростку.

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